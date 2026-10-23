Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zezwoliła na stosowanie systemu Magnetic e-Resonance Therapy (MeRT) w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Technologię opracowała kalifornijska firma Wave Neuroscience we współpracy z badaczami z Texas A&M Health Institute of Biosciences and Technology, informuje ScienceDaily.

System łączy elektroencefalografię (EEG) z przezczaszkową stymulacją magnetyczną (TMS). EEG rejestruje aktywność elektryczną mózgu, po czym algorytm wspierany przez sztuczną inteligencję tworzy indywidualny protokół stymulacji magnetycznej. Podczas TMS cewka umieszczona przy skórze głowy wysyła impulsy magnetyczne, które stymulują aktywność mózgu.

Wstępne wyniki badania

Według Wave Neuroscience w badaniu klinicznym objawy PTSD u pacjentów zmniejszyły się średnio o 52%, a 68% uczestników osiągnęło remisję. Pełne wyniki badania są jeszcze przygotowywane do publicznego udostępnienia. Dlatego wskaźniki te są wstępne i nie należy ich bezpośrednio porównywać ze skutecznością leków w innych badaniach.

Uczestnicy badania przechodzili pięć sesji tygodniowo przez pięć do sześciu tygodni. Badacze poinformowali, że według ich obserwacji poprawa stanu mogła utrzymywać się po zakończeniu terapii.

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PTSD może rozwinąć się po działaniach bojowych, poważnych wypadkach, klęskach żywiołowych lub przemocy. Leczenie tego zaburzenia opiera się obecnie głównie na psychoterapii i selektywnych inhibitorach wychwytu zwrotnego serotoniny, w tym sertralinie i fluoksetynie. U części pacjentów objawy utrzymują się mimo leczenia.

Personalizacja stymulacji magnetycznej

TMS jest już stosowana między innymi w leczeniu depresji opornej na terapię. MeRT różni się od standardowych protokołów tym, że parametry stymulacji są dostosowywane do zmierzonej aktywności mózgu konkretnej osoby, zamiast stosowania takiego samego schematu u wszystkich pacjentów.

W 2024 roku system MeRT otrzymał od FDA status Breakthrough Device, przeznaczony do przyspieszenia współpracy regulatora z twórcami obiecujących urządzeń medycznych. Status ten nie znosi wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa i skuteczności. Israel Liberzon, kierujący psychiatryczną częścią badania, uważa, że technologia rozszerzy niemedyczne możliwości pomocy osobom z PTSD.

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