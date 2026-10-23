美国食品药品监督管理局（FDA）已批准使用磁共振治疗系统（Magnetic e-Resonance Therapy，MeRT）治疗创伤后应激障碍。这项技术由加利福尼亚州公司Wave Neuroscience与Texas A&M Health生物科学与技术研究所的研究人员合作开发，ScienceDaily报道。

该系统将脑电图（EEG）与经颅磁刺激（TMS）相结合。脑电图记录大脑的电活动，随后由人工智能支持的算法制定个体化磁刺激方案。在TMS过程中，放置在头皮附近的线圈发出磁脉冲，以刺激大脑活动。

初步研究结果

据Wave Neuroscience称，在一项临床研究中，患者的PTSD症状平均减轻了52%，68%的参与者达到缓解。完整研究结果仍在准备公开发布。因此，这些数据是初步的，不应直接与其他研究中药物的疗效进行比较。

试验参与者每周接受五次治疗，持续五至六周。研究人员表示，根据他们的观察，病情改善可能在治疗结束后持续存在。

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PTSD可能在经历战斗、严重事故、自然灾害或暴力后出现。目前，这种障碍的治疗主要基于心理治疗和选择性5-羟色胺再摄取抑制剂，包括舍曲林和氟西汀。部分患者尽管接受治疗，症状仍会持续。

磁刺激的个体化

TMS已被用于治疗包括难治性抑郁症在内的疾病。MeRT与标准方案的不同之处在于，其刺激参数会根据特定个人测得的大脑活动进行调整，而不是对所有患者采用相同方案。

2024年，MeRT系统获得FDA的突破性医疗器械资格，该资格旨在加快监管机构与有前景医疗器械开发商之间的互动。这一资格并不免除对安全性和有效性进行评估的要求。负责该研究精神病学部分的Israel Liberzon认为，这项技术将扩大针对PTSD患者的非药物帮助选择。

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