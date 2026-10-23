В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) разрешило применение системы Magnetic e-Resonance Therapy (MeRT) для лечения посттравматического стрессового расстройства. Технологию разработала калифорнийская компания Wave Neuroscience в сотрудничестве с исследователями Института бионаук и технологий Texas A&M Health, сообщает ScienceDaily.

Система сочетает электроэнцефалографию (ЭЭГ) с транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС). ЭЭГ фиксирует электрическую активность мозга, после чего алгоритм с поддержкой искусственного интеллекта формирует индивидуальный протокол магнитной стимуляции. Во время ТМС катушка возле кожи головы посылает магнитные импульсы, стимулирующие активность мозга.

Предварительные результаты исследования

По данным Wave Neuroscience, в клиническом исследовании симптомы ПТСР у пациентов уменьшились в среднем на 52%, а ремиссии достигли 68% участников. Полные результаты исследования еще готовят к публичному обнародованию. Поэтому эти показатели являются предварительными, и их не следует напрямую сопоставлять с эффективностью лекарств в других исследованиях.

Участники испытания проходили по пять сеансов в неделю в течение пяти-шести недель. Исследователи сообщили, что, по их наблюдениям, улучшение состояния могло сохраняться после завершения терапии.

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ПТСР может развиться после боевых действий, тяжелых аварий, стихийных бедствий или насилия. Лечение этого расстройства сейчас преимущественно основано на психотерапии и селективных ингибиторах обратного захвата серотонина, в частности сертралине и флуоксетине. У части пациентов симптомы сохраняются несмотря на лечение.

Персонализация магнитной стимуляции

ТМС уже используют, в частности, для лечения резистентной к терапии депрессии. MeRT отличается от стандартных протоколов тем, что параметры стимуляции настраивают в соответствии с измеренной активностью мозга конкретного человека, а не применяют одинаковую схему для всех пациентов.

В 2024 году система MeRT получила от FDA статус Breakthrough Device, предназначенный для ускорения взаимодействия регулятора с разработчиками перспективных медицинских устройств. Этот статус не отменяет требований к оценке безопасности и эффективности. Руководитель психиатрической части исследования Израэль Либерзон считает, что технология расширит немедикаментозные варианты помощи людям с ПТСР.

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