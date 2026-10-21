Папе Льву не понадобится терапия после операции — The Independent

В Ватикане врачи Папы Льва сообщили, что понтифику не понадобится дополнительная терапия после операции по поводу рака лёгких. Гистологическое исследование подтвердило аденокарциному лёгкого, однако заболевание оставалось локализованным.

Результаты обследования

Как сообщает The Independent, соответствующее заявление опубликовали в Ватикане. Главный хирург понтифика Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне отметили, что дальнейшая онкологическая оценка подтвердила отсутствие необходимости в другом лечении.

13 октября 71-летнему Папе Льву удалили нижнюю долю правого лёгкого. В материале отмечается, что аденокарцинома лёгкого является наиболее распространённой формой рака лёгких.

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Возвращение к аудиенциям

Через восемь дней после операции понтифик вернулся на площадь Святого Петра. Он стоял в задней части открытого папамобиля, приветствовал паломников и останавливался, чтобы поговорить с ними.

Общая аудиенция 21 октября стала для Льва первой с 7 октября и прошла в привычном формате. Понтифик поблагодарил присутствующих за поддержку и молитвы, не упоминая напрямую о состоянии своего здоровья. После проповеди на итальянском языке он кратко поприветствовал присутствующих на семи языках вместо девяти.

Запланированная поездка

На 6–17 ноября у Папы Льва запланирована поездка в Уругвай, Аргентину и Перу. Пока неясно, состоится ли этот визит согласно первоначальному графику.

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