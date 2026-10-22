Исследователи Университета Колорадо в Боулдере разработали бесплатную онлайн-программу, которая в клиническом исследовании снизила на 26% вероятность рецидива депрессии среди беременных женщин с депрессией в анамнезе. Результаты опубликовали 20 октября 2026 года в журнале The Lancet Public Health, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 500 беременных женщин с предыдущим опытом депрессии из всех 50 штатов США. Все участницы ранее принимали антидепрессанты или продолжали принимать их на момент включения в исследование. В начале исследования ни у одной из женщин не было клинически диагностированной депрессии.

Половина участниц в течение 12 недель проходила программу Mindful Mood Balance for Moms, другая половина продолжала получать обычную помощь. Исследователи оценивали возвращение депрессии в течение шести месяцев после родов. В группе цифровой программы рецидив депрессии происходил на 26% реже. По данным авторов, большинство участниц этой группы также ощутили существенное ослабление тревожности и стресса.

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Что включает цифровой курс

Программа состоит из восьми сессий и сочетает практики осознанности с когнитивно-поведенческими навыками. Материалы представлены в формате аудиопрактик, видео и советов от сверстниц и специалистов. В частности, курс учит распознавать ранние признаки депрессии, планировать действия в ответ на них, просить о поддержке и работать с самокритикой.

Первая автор работы, профессор психологии и нейронаук Сона Димиджян, отметила, что программа не предназначена для лечения пренатальной или послеродовой депрессии, а должна дать инструменты для ее профилактики. Старший автор исследования Ли Коэн добавил, что курс не обязательно должен заменять медикаментозное лечение и может применяться как дополнение или альтернатива в зависимости от потребностей и предпочтений человека.

Около трех четвертей участниц в обеих группах продолжали принимать антидепрессанты в ходе исследования. В будущих работах команда планирует отдельно проанализировать различия между теми, кто продолжил медикаментозное лечение, и теми, кто его не применял.

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