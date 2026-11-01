В Равалпинди за два дня выявили четыре случая денге — Dawn

В Равалпинди, Пакистан, за последние два дня подтвердили четыре новых случая денге. С начала текущего сезона число зарегистрированных пациентов достигло 83, сообщает Dawn.

По словам окружного сотрудника по профилактике заболеваний доктора Джавада, в пятницу поступили три положительных серологических результата на вирус денге, еще один — в субботу. В отделении для пациентов с денге больницы Holy Family находились семь человек.

Статистика сезона

В октябре в Равалпинди зарегистрировали 51 случай заболевания, в сентябре — 27. В августе случаев денге не фиксировали. По состоянию на 31 октября 2026 года в Равалпинди подтвердили 83 случая, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 1586.

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Доктор Джавад также сообщил, что кампанию по борьбе с денге активизировали в районах, откуда прибыли пациенты. Новые случаи выявили среди жителей городской части Равалпинди, района Union Council Wah и Чакри.

Усиление надзора

Местная администрация распорядилась немедленно усилить полевой надзор. На заседании окружного комитета по реагированию на денге чиновники рассмотрели состояние пациентов, внутренний и внешний мониторинг, выявление личинок комаров, меры в очагах заболевания и работу полевых бригад.

Дополнительный заместитель комиссара по социальным службам Фазаил Мудассар заявил, что халатность, прогулы и отчетность о фиктивных мероприятиях в рамках противодействия денге не будут допускаться, а в отношении ответственных лиц должны немедленно приниматься меры.

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