У Равалпінді за два дні виявили чотири випадки денге — Dawn
У Равалпінді, Пакистан, за останні два дні підтвердили чотири нові випадки денге. Від початку поточного сезону кількість зареєстрованих хворих сягнула 83, повідомляє Dawn.
За словами окружного посадовця з питань профілактики захворювань доктора Джавада, три позитивні серологічні результати на вірус денге надійшли у п’ятницю, ще один — у суботу. У відділенні для пацієнтів із денге лікарні Holy Family перебували семеро людей.
Статистика сезону
У жовтні в Равалпінді зареєстрували 51 випадок захворювання, у вересні — 27. У серпні випадків денге не фіксували. Станом на 31 жовтня 2026 року в Равалпінді підтвердили 83 випадки, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 1586.
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Доктор Джавад також повідомив, що кампанію боротьби з денге активізували в районах, звідки прибули пацієнти. Нові випадки виявили серед жителів міської частини Равалпінді, району Union Council Wah та Чакрі.
Посилення нагляду
Місцева адміністрація розпорядилася негайно посилити польовий нагляд. На засіданні районного комітету з реагування на денге посадовці розглянули стан пацієнтів, внутрішній і зовнішній моніторинг, виявлення личинок комарів, заходи в осередках захворювання та роботу польових бригад.
Додатковий заступник комісара із соціальних служб Фазаїл Мудассар заявив, що недбалість, прогули та звітування про фіктивні заходи в межах протидії денге не допускатимуться, а до відповідальних осіб мають негайно вживати заходів.