W Rawalpindi w Pakistanie w ciągu ostatnich dwóch dni potwierdzono cztery nowe przypadki dengi. Od początku obecnego sezonu liczba zarejestrowanych chorych osiągnęła 83 — informuje Dawn.

Według okręgowego urzędnika ds. zapobiegania chorobom, dr. Jawada, w piątek wpłynęły trzy pozytywne wyniki badań serologicznych na obecność wirusa dengi, a w sobotę kolejny. Na oddziale dla pacjentów z dengą w szpitalu Holy Family przebywało siedem osób.

Statystyki sezonu

W październiku w Rawalpindi zarejestrowano 51 przypadków zachorowania, a we wrześniu — 27. W sierpniu nie odnotowano przypadków dengi. Według stanu na 31 października 2026 roku w Rawalpindi potwierdzono 83 przypadki, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich 1586.

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Dr Jawad poinformował również, że kampanię zwalczania dengi zintensyfikowano na obszarach, z których pochodzili pacjenci. Nowe przypadki wykryto wśród mieszkańców miejskiej części Rawalpindi, obszaru Union Council Wah i Chakri.

Wzmocnienie nadzoru

Lokalna administracja nakazała natychmiastowe wzmocnienie nadzoru terenowego. Na posiedzeniu okręgowego komitetu ds. reagowania na dengę urzędnicy omówili stan pacjentów, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, wykrywanie larw komarów, działania w ogniskach choroby oraz pracę zespołów terenowych.

Dodatkowy zastępca komisarza ds. usług społecznych Fazail Mudassar oświadczył, że niedbalstwo, absencja oraz raportowanie fikcyjnych działań w ramach walki z dengą nie będą tolerowane, a wobec osób odpowiedzialnych należy natychmiast podjąć działania.

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