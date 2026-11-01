W RPA poufna inicjatywa wspierana przez prezydenta Cyrila Ramaphosę ma na celu przełamanie impasu w sprawie powszechnej opieki zdrowotnej. TimesLIVE poinformował, że jest ona również ukierunkowana na rozwiązanie problemów ze świadczeniem usług medycznych.

Poszukiwanie wspólnego stanowiska

Publikacja charakteryzuje to jako próbę znalezienia wspólnego stanowiska między rywalami w sektorze ochrony zdrowia. Głównym przedmiotem sporu jest system powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego.

Inicjatywa ma połączyć poszukiwanie kompromisu w sprawie takiego systemu z reagowaniem na problemy w funkcjonowaniu służb medycznych.

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Roszczenia medyczno-prawne

Osobno, w podpisie pod zdjęciem, TimesLIVE zaznaczył, że prowincjonalne departamenty zdrowia RPA nie osiągnęły celu, jakim było zmniejszenie roszczeń medyczno-prawnych o ponad 32 mld randów. Wskaźnik ten podano obok informacji o problemach ze świadczeniem usług medycznych.

Jako autora materiału wskazano Chrisa Batemana.

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