W Wielkiej Brytanii naukowcy opracowali indeks leków antycholinergicznych ACMI, który ma pomóc lekarzom i farmaceutom identyfikować pacjentów w wieku 65 lat i starszych, u których występuje podwyższone ryzyko delirium i upadków. Jak informuje News-Medical, narzędzie stworzyli naukowcy z University of Leeds, University of Liverpool oraz Bradford Institute for Health Research, przy finansowaniu ze strony Health Data Research UK.

Ocena łącznego wpływu leków

Leki antycholinergiczne stosuje się w leczeniu różnych schorzeń, jednak takie działanie mogą mieć także leki, dla których nie jest ono działaniem podstawowym. Jednoczesne przyjmowanie kilku takich środków powoduje obciążenie antycholinergiczne. Według badaczy wiąże się ono z większym ryzykiem delirium, upadków i demencji, szczególnie wśród osób starszych.

ACMI oblicza to obciążenie z uwzględnieniem ryzyka delirium lub upadku. Został opracowany z myślą o integracji z elektroniczną dokumentacją medyczną, aby medycy mogli szybciej identyfikować pacjentów z wysokimi wynikami i priorytetowo przeprowadzać przegląd przepisanych leków.

W Wielkiej Brytanii co roku co najmniej jeden lek antycholinergiczny jest przepisywany około 50% osób starszych. Jednocześnie autorzy podkreślają, że w niektórych przypadkach takie leki mogą być optymalną metodą leczenia.

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Testy w Bradford i szpitalach

Zespół pilotażowo zastosował ACMI w praktykach lekarzy ogólnych w Bradford. System automatycznie tworzył listę pacjentów w wieku od 65 lat wraz z wynikiem ACMI, wykazem leków, które na niego wpłynęły, oraz przewidywanym rocznym ryzykiem upadku lub delirium. Bez takiego narzędzia farmaceuci musieliby obliczać te dane osobno dla każdej osoby.

Indeks opracowano i zweryfikowano na podstawie zanonimizowanych danych medycznych niemal 750 tys. osób w wieku powyżej 65 lat. W tym celu wykorzystano powiązane dane podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej z West Yorkshire, a następnie przetestowano model na dużej krajowej bazie danych pacjentów z Walii.

System wspomagania decyzji klinicznych ACMICS, oparty na indeksie, działa już w dwóch trustach brytyjskiej National Health Service. Automatycznie przelicza wynik, gdy lek antycholinergiczny zostaje przepisany lub odstawiony. Naukowcy testują także ACMI na oddziałach geriatrycznych i ortopedycznych u pacjentów ze złamaniami szyjki kości udowej.

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