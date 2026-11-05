Departament Zdrowia Terytorium Północnego Australii zakazał pracownikom używania inteligentnych okularów we wszystkich placówkach klinicznych bez bezpośredniej zgody urzędu. Decyzję podjęto w ramach wewnętrznego przeglądu polityki prywatności po wycieku danych w Royal Darwin Hospital, podaje ABC News.

Ograniczenia dotyczące urządzeń nagrywających

Dyrektor generalna NT Health Susan Bowden w liście do pracowników oświadczyła, że grupa robocza uznała urządzenia noszone zdolne do nagrywania, w tym inteligentne okulary, za podwyższone ryzyko dla prywatności i poufności pacjentów.

Prywatnych urządzeń noszonych z funkcją nagrywania nie można używać do nagrywania, fotografowania, transmisji na żywo ani innego utrwalania pacjentów, interakcji klinicznych lub chronionych informacji w placówkach medycznych. Bowden zaznaczyła, że technologia może poprawiać opiekę nad pacjentami, jednak zgoda pacjenta musi być priorytetem.

Inteligentne okulary lub podobne urządzenia mogą być stosowane wyłącznie po bezpośrednim zatwierdzeniu przez NT Health w uzasadnionym celu klinicznym, terapeutycznym, komunikacyjnym, związanym z dostępnością, bezpieczeństwem lub działalnością operacyjną. Takie użycie musi również spełniać wymogi dotyczące zgody pacjenta, prywatności, bezpieczeństwa i zarządzania dokumentacją.

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Wyciek danych pacjentek

Przegląd polityk rozpoczęto po tym, jak obserwatorka medyczna dr Neda Mogarehabed, która przebywała w Royal Darwin Hospital przez trzy dni, opublikowała na Instagramie zdjęcia i filmy zawierające poufne informacje medyczne o 12 ciężarnych pacjentkach. Materiały były dostępne dla jej 28 tys. obserwujących.

W materiale nie stwierdzono, że Mogarehabed używała inteligentnych okularów podczas pobytu w szpitalu. W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Terytorium Północnego Steve Edgington poinformował o zawieszeniu programu obserwacji medycznej, w którym uczestniczyła lekarka. Przekazał również sprawę Komisarzowi ds. Informacji Terytorium Północnego oraz policji Terytorium Północnego.

Wiceprezeska oddziału Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego na Terytorium Północnym Dana Duncan poparła decyzję NT Health. Zaznaczyła, że nowe technologie należy oceniać indywidualnie: w niektórych przypadkach może być potrzebny całkowity zakaz, a w innych — bezpieczne włączenie ich do praktyki medycznej.

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