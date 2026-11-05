Департамент здравоохранения Северной территории Австралии запретил сотрудникам использовать смарт-очки во всех клинических учреждениях без прямого согласования с ведомством. Решение приняли в рамках внутреннего пересмотра политики конфиденциальности после утечки данных в больнице Royal Darwin, сообщает ABC News.

Ограничения для устройств с функцией записи

Генеральный директор NT Health Сьюзен Боуден в письме сотрудникам заявила, что рабочая группа определила носимые устройства, способные вести запись, в том числе смарт-очки, как повышенный риск для приватности и конфиденциальности пациентов.

Личные носимые устройства с функцией записи нельзя использовать для записи, фотографирования, трансляций или иной фиксации пациентов, клинических взаимодействий либо защищённой информации в медицинских учреждениях. Боуден отметила, что технологии могут улучшать уход за пациентами, однако согласие пациента должно быть приоритетом.

Смарт-очки или подобные устройства можно применять только при прямом одобрении NT Health для обоснованной клинической, терапевтической, коммуникационной, связанной с доступностью, безопасностью или операционной цели. Такое использование также должно соответствовать требованиям относительно согласия пациента, приватности, безопасности и управления записями.

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Утечка данных пациенток

Пересмотр политик начали после того, как медицинский наблюдатель доктор Неда Могарехабед, находившаяся в Royal Darwin Hospital в течение трёх дней, опубликовала в Instagram фото и видео с конфиденциальной медицинской информацией о 12 беременных пациентках. Материалы были доступны её 28 тысячам подписчиков.

В материале не утверждается, что Могарехабед использовала смарт-очки во время пребывания в больнице. На прошлой неделе министр здравоохранения Северной территории Стив Эджингтон сообщил о приостановлении программы медицинского наблюдения, участницей которой была врач. Он также передал дело на рассмотрение Комиссару по информации Северной территории и полиции Северной территории.

Вице-президент отделения Австралийской медицинской ассоциации в Северной территории Дейна Данкан поддержала решение NT Health. Она отметила, что новые технологии следует оценивать индивидуально: в одних случаях может потребоваться полный запрет, а в других — безопасная интеграция в медицинскую практику.

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