В австралийском Ньюкасле католический медицинский оператор Calvary Health Care прекратит предоставление услуг экстракорпорального оплодотворения, плановых абортов, добровольной медицинской помощи при смерти и процедур гендерного перехода, если приобретёт две частные больницы. Речь идёт о Newcastle Private Hospital и Hunter Valley Private Hospital, сообщает ABC News.

Продажа всё ещё требует согласований

Calvary планирует приобрести в общей сложности 14 больниц по всей Австралии после краха Healthscope ранее в этом году. Продажа больниц в Ньюкасле всё ещё требует регуляторных согласований, в частности передачи выданной властями штата больничной лицензии и решения Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей.

Компания придерживается католического этического кодекса, который ограничивает предоставление ряда репродуктивных и других медицинских услуг по религиозным соображениям. В кодексе указано, что католические медицинские учреждения не должны проводить процедуры, которые намеренно причиняют вред или уничтожают эмбрион, а также не должны предоставлять аборты или направлять пациентов на аборты.

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Опасения относительно доступа к услугам

Вице-президент Hunter Workers Women's Committee Рейчел Хьюз заявила, что больше всего обеспокоена последствиями для женщин и людей, которые пытаются создать семью. По её словам, одно из этих учреждений является одним из немногих в Новом Южном Уэльсе за пределами Сиднея, где проводят процедуры ЭКО.

Анестезиолог Питер Харриган, который 20 лет работает в Newcastle Private Hospital, считает, что государственная система здравоохранения не сможет легко справиться с дополнительным спросом. Министр здравоохранения штата Райан Парк заявил, что правительство не имеет полномочий вмешиваться в частные продажи, но проверяет, соответствует ли будущий оператор требованиям для владения медицинской лицензией и как можно устранить возможные пробелы в услугах.

Hunter IVF, предоставляющая услуги рядом с Newcastle Private Hospital, традиционно проводила забор яйцеклеток в операционных больницы. Клинический директор организации Эндрю Хеджес сообщил, что она обсуждает с другими частными больницами договорённости относительно процедур, требующих больничной базы. В Calvary заявили, что приобретение обеспечит большую стабильность для больниц, работников и сообщества, а большинство услуг будет сохранено.

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