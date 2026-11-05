В Великобритании исследователи разработали индекс антихолинергических препаратов ACMI, который должен помочь врачам и фармацевтам выявлять пациентов в возрасте от 65 лет с повышенным риском делирия и падений. Как сообщает News-Medical, инструмент создали ученые Университета Лидса, Университета Ливерпуля и Брэдфордского института исследований здоровья при финансировании Health Data Research UK.

Оценка совокупного воздействия лекарств

Антихолинергические препараты применяются для лечения различных состояний, однако такой эффект могут оказывать и лекарства, для которых он не является основным. Одновременный прием нескольких таких средств формирует антихолинергическую нагрузку. По данным исследователей, она связана с более высоким риском делирия, падений и деменции, особенно среди пожилых людей.

ACMI рассчитывает эту нагрузку с учетом риска делирия или падения. Его разработали для интеграции в электронные медицинские карты, чтобы медики могли быстрее выявлять пациентов с высокими показателями и в приоритетном порядке проводить пересмотр назначенных препаратов.

В Великобритании ежегодно как минимум один антихолинергический препарат назначают примерно 50% пожилых людей. При этом авторы подчеркивают, что в отдельных случаях такие лекарства могут быть оптимальным методом лечения.

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Испытания в Брэдфорде и больницах

Команда пилотно применила ACMI в практиках врачей общей практики в Брэдфорде. Система автоматически формировала перечень пациентов от 65 лет с показателем ACMI, списком препаратов, повлиявших на него, и прогнозируемым годовым риском падения или делирия. Без такого инструмента фармацевтам пришлось бы рассчитывать эти данные для каждого человека отдельно.

Индекс разработали и проверили на обезличенных медицинских данных почти 750 тысяч человек старше 65 лет. Для этого использовали связанные данные первичной и вторичной медицинской помощи Западного Йоркшира, а затем протестировали модель на крупной национальной базе данных пациентов Уэльса.

Клиническая система поддержки принятия решений ACMICS, основанная на индексе, уже работает в двух трастах Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она автоматически пересчитывает показатель, когда антихолинергический препарат назначают или отменяют. Исследователи также тестируют ACMI в гериатрических и ортопедических отделениях для пациентов с переломами бедра.

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