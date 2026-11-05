英国研究人员开发了一种抗胆碱能药物指数ACMI，旨在帮助医生和药剂师识别65岁及以上谵妄和跌倒风险较高的患者。正如News-Medical报道，该工具由利兹大学、利物浦大学和布拉德福德健康研究所的科学家创建，资金来自Health Data Research UK。

评估药物的累积影响

抗胆碱能药物用于治疗多种疾病，但对于某些药物而言，这种作用并非其主要作用，却也可能产生这一效果。同时服用多种此类药物会形成抗胆碱能负荷。研究人员表示，这与更高的谵妄、跌倒和痴呆风险有关，尤其是在老年人群中。

ACMI会在考虑谵妄或跌倒风险的基础上计算这一负荷。该指数被开发用于整合到电子病历中，使医务人员能够更快识别评分较高的患者，并优先审查已开具的药物。

在英国，每年约有50%的老年人被处方至少一种抗胆碱能药物。同时，作者强调，在个别情况下，这类药物可能是最佳治疗方法。

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在布拉德福德和医院开展的试验

该团队在布拉德福德的全科医生诊所试点应用了ACMI。系统自动生成65岁及以上患者的名单，其中包括ACMI评分、影响该评分的药物清单，以及预测的一年内跌倒或谵妄风险。若没有这一工具，药剂师将不得不为每个人单独计算这些数据。

该指数基于近75万名65岁以上人群的匿名医疗数据开发并验证。为此，研究人员使用了西约克郡初级和二级医疗服务的关联数据，随后在威尔士大型全国患者数据库上测试了该模型。

基于该指数的ACMICS临床决策支持系统已在英国国家医疗服务体系的两个信托机构中运行。当抗胆碱能药物被处方或停用时，系统会自动重新计算评分。研究人员还在老年医学和骨科病房中对髋部骨折患者测试ACMI。

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