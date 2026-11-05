澳大利亚北领地卫生部门禁止员工未经该部门直接批准，在所有临床机构使用智能眼镜。该决定是在皇家达尔文医院发生数据泄露后，对隐私政策进行内部审查期间作出的，澳大利亚广播公司新闻报道。

对录制设备的限制

NT Health首席执行官苏珊·鲍登在致员工的一封信中表示，一个工作组已将能够录制内容的可穿戴设备，包括智能眼镜，确定为对患者隐私和保密性构成更高风险的设备。

带有录制功能的个人可穿戴设备不得用于录制、拍摄、直播或以其他方式记录医疗机构内的患者、临床互动或受保护信息。鲍登指出，技术可以改善患者护理，但患者同意必须是优先事项。

智能眼镜或类似设备仅可在获得NT Health直接批准后，用于合理的临床、治疗、沟通、无障碍、安全或运营目的。此类使用还必须符合患者同意、隐私、安全和记录管理要求。

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女患者数据泄露

政策审查是在医学观察员内达·莫加雷哈贝德医生在皇家达尔文医院停留三天期间，于Instagram发布包含12名孕妇患者保密医疗信息的照片和视频后启动的。这些材料可供她的2.8万名粉丝查看。

报道并未声称莫加雷哈贝德在医院期间使用了智能眼镜。上周，北领地卫生部长史蒂夫·埃金顿宣布暂停该医生参与的医学观察项目。他还将此事移交北领地信息专员和北领地警方审查。

澳大利亚医学会北领地分会副主席达娜·邓肯支持NT Health的决定。她表示，应当逐一评估新技术：在某些情况下可能需要全面禁止，而在另一些情况下则可以安全地融入医疗实践。

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