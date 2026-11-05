W Nepalu 9,9 mln dzieci jest narażonych na niezdrowy poziom zanieczyszczenia powietrza. Kolejne miliony dzieci są zagrożone suszami, ekstremalnymi upałami i osuwiskami ziemi — wynika z nowego raportu analitycznego UNICEF, informuje Kathmandu Post.

Raport Growing Up in a Climate Hotspot: The Risks Shaping the Lives and Futures of Nepal's Children podsumowuje krajowe i globalne dane dotyczące wpływu zmian klimatu, zanieczyszczeń i klęsk żywiołowych na zdrowie, żywienie, edukację i ochronę dzieci. Według jego danych 7,3 mln nepalskich dzieci jest zagrożonych suszą, 5,7 mln — ekstremalnie gorącymi dniami, a 2,9 mln — osuwiskami wywołanymi opadami.

Połączenie ryzyk klimatycznych

Około 2,4 mln dzieci w kraju jest jednocześnie narażonych na kilka zagrożeń klimatycznych o dużej intensywności, co utrudnia ich powrót do normalności. UNICEF zaznaczył, że wstrząsy klimatyczne zwiększają również presję na podstawowe usługi, od których zależą dzieci.

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Tylko 47,5% ludności Nepalu ma dostęp do bezpiecznie zarządzanych usług dostarczania wody pitnej. Co czwarte dziecko w wieku poniżej pięciu lat ma zahamowany wzrost, a 22% dzieci żyje w ubóstwie wielowymiarowym. Wstrząsy klimatyczne, według oceny organizacji, zwiększają również ryzyko pracy dzieci, małżeństw dziecięcych, ognisk chorób i przerw w nauce.

Apel o uwzględnienie praw dzieci

Według UNICEF najwyższe ryzyko dotyczy dzieci z ubogich rodzin, dziewcząt, dzieci z niepełnosprawnościami, przedstawicieli historycznie marginalizowanych społeczności oraz mieszkańców odległych i podatnych na zmiany klimatu obszarów.

29 października rząd Nepalu zatwierdził Deklarację w sprawie dzieci, młodzieży i działań na rzecz klimatu podczas Narodowego Szczytu Klimatycznego. Dokument, zapoczątkowany na COP25, poparło już 78 państw. UNICEF wezwał do uwzględnienia praw i potrzeb dzieci w polityce klimatycznej, planach adaptacyjnych, strategiach ograniczania ryzyka katastrof i finansowaniu działań klimatycznych, a także do angażowania młodzieży w podejmowanie decyzji.

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