Połączenie regorafenibu, chemioterapii i leku immunoterapeutycznego niwolumabu wywołało obiektywną odpowiedź na leczenie u 22 z 30 pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka w badaniu klinicznym fazy 2. Jak podaje News-Medical, badacze uznali leczenie za bezpieczne, a jego profil bezpieczeństwa za obiecujący.

Wyniki badania

Zespół naukowców kierowany przez Kotę Itahashiego zastosował potrójny schemat u 30 pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka. Obiektywną odpowiedź guza odnotowano u 22 uczestników, co odpowiadało pierwszorzędowemu punktowi końcowemu badania.

Regorafenib wpływa na szereg enzymów i czynników wzrostu wspierających guzy. Niwolumab jest immunoterapią ukierunkowaną na blokadę PD-1. Źródło wskazuje, że łączenie standardowej chemioterapii z przeciwciałami anty-PD-1 było wcześniej wiązane z poprawą przeżywalności pacjentów.

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Zmiany w mikrośrodowisku guza

Do analizy biopsji badacze zastosowali sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek. Analiza wykazała, że terapia nasilała działanie przeciwnowotworowych limfocytów T CD8+ oraz hamowała regulatorowe limfocyty T i fibroblasty związane z rakiem, które mogą ograniczać odpowiedź immunologiczną w mikrośrodowisku guza.

Autorzy uważają, że wyniki mogą pomóc wyjaśnić, jak połączenie inhibitora wielokinazowego, blokady PD-1 i chemioterapii zmienia mikrośrodowisko guza i układu odpornościowego. Mogą również wskazać potencjalne cele dalszych badań nad skojarzoną immunoterapią.

Wyniki opublikowano w czasopiśmie Science Translational Medicine. Według materiału rak żołądka jest piątym najczęściej występującym rodzajem nowotworu, a mediana przeżycia w tej chorobie wynosi od 13 do 15 miesięcy.

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