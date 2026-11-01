W stanie Adamawa w północno-wschodniej Nigerii testy u dwóch osób z podejrzeniem choroby wywołanej wirusem Ebola dały wynik ujemny. Próbki zbadano dwukrotnie, informuje Premium Times, powołując się na Nigeryjskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Podejrzenia pojawiły się w Yoli

Podejrzewane przypadki odnotowano 30 października w mieście Yola w stanie Adamawa, po tym jak dwie osoby zgłosiły się z objawami przypominającymi Ebolę. Dyrektor generalny Nigeryjskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom Jide Idris przekazał, że po dwóch rundach testów próbki dały wynik ujemny na obecność wirusa Ebola.

Jak powiedział, w Adamawie obecnie nie ma żadnego laboratoryjnie potwierdzonego przypadku Eboli. Jedynym potwierdzonym przypadkiem w Nigerii pozostaje pacjentka, o której wcześniej informowano na Federalnym Terytorium Stołecznym.

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Potwierdzony przypadek w kraju

Nigeria potwierdziła 20 października pierwszy w 2026 roku przypadek choroby wywołanej wirusem Bundibugyo. Pozytywny wynik testu otrzymała kobieta, która przybyła do Abudży z Ugandy; później ewakuowano ją do Szwajcarii w celu dalszego leczenia.

Według najnowszego raportu sytuacyjnego Nigeryjskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ustalono 62 kontakty związane z potwierdzonym przypadkiem, które są monitorowane. Koordynujący minister zdrowia i opieki społecznej Muhammad Pate oświadczył, że analiza genomowa wirusa wykrytego u pacjentki wykazała jego bliskie pokrewieństwo ze szczepem z pierwszego zawleczonego przypadku w Kenii. Jednocześnie, jak zaznaczył, nie dowodzi to, że pacjentka zakaziła się właśnie w Kenii.

Według najnowszej aktualizacji Światowej Organizacji Zdrowia, na dzień 28 października w Demokratycznej Republice Konga zarejestrowano 10 274 potwierdzone przypadki i 4 992 zgony. W Kenii odnotowano dziewięć potwierdzonych przypadków i dwa zgony, a w Nigerii — jeden potwierdzony przypadek.

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