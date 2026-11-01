W Finlandii naukowcy odnotowali, że po jednym 30-minutowym seansie w tradycyjnej saunie liczba białych krwinek we krwi uczestników tymczasowo wzrosła. W małym eksperymencie wzięło udział 51 osób w średnim wieku. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Temperature, informuje ScienceAlert.

Jak przebiegał eksperyment

Uczestnicy spędzili 30 minut w fińskiej saunie w temperaturze około 73 stopni Celsjusza. W połowie seansu wzięli zimny prysznic. Bezpośrednio po procedurze badania krwi wykazały wzrost liczby kilku rodzajów leukocytów w porównaniu z wartościami sprzed seansu.

W szczególności wzrosła liczba neutrofili, które jako jedne z pierwszych reagują na patogeny, oraz limfocytów uczestniczących w tworzeniu pamięci immunologicznej. Wzrósł także łączny wskaźnik monocytów, eozynofili i bazofili. Monocyty pochłaniają patogeny i resztki komórkowe, a eozynofile i bazofile są związane z reakcjami zapalnymi.

Jednocześnie poziomy cytokin — białkowych mediatorów układu odpornościowego — zmieniły się średnio nieznacznie. Niektóre z nich wzrosły wraz ze wzrostem temperatury ciała uczestników.

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Efekt szybko zanikał

Po 30 minutach od zakończenia seansu większość wykrytych zmian niemal zniknęła. Przeważająca część wskaźników leukocytów powróciła do poprzedniego poziomu, choć część zmian w monocytach się utrzymywała. Badacze nie obserwowali uczestników dłużej, dlatego nie mogą określić czasu trwania efektu ani jego wpływu na ryzyko chorób.

Naukowiec z Uniwersytetu w Turku Ilkka Heinonen przypuszcza, że sauna może mobilizować dodatkowe białe krwinki z tkanek do krwiobiegu, po czym wracają one do miejsc gromadzenia się. Jednocześnie w badaniu nie analizowano poszczególnych podtypów komórek, w tym limfocytów T i komórek NK, co ogranicza wnioski dotyczące wpływu sauny na funkcje odpornościowe.

Reakcje organizmu na silne ciepło są nadal niewystarczająco zbadane. Wcześniejsze badania obserwacyjne wiązały regularne korzystanie z sauny z niższym ryzykiem niektórych chorób, w tym zapalenia płuc, jednak obecny eksperyment nie dowodzi związku przyczynowo-skutkowego.

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