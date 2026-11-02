Na świecie w 2023 roku na odrę zachorowało prawie 16 milionów dzieci poniżej piątego roku życia, a 118 tysięcy z nich zmarło. Takie szacunki zawiera globalne badanie dotyczące zakażeń, zgonów i poziomów szczepień przeciw odrze, o którym informuje Nature.

Wzrost zachorowań od 2020 roku

Według badania liczba przypadków odry wśród dzieci na świecie rośnie od 2020 roku. Odwróciło to wieloletnią tendencję spadkową zachorowalności na odrę.

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Nature zauważa, że wyszczepialność spadła po tym, jak pandemia COVID-19 zakłóciła działanie programów zdrowia publicznego i ich finansowanie.

Nierówny dostęp do szczepień

Dzieci w Azji Południowej i krajach Afryki Subsaharyjskiej rzadziej otrzymują dwie dawki szczepionki przeciw odrze niż dzieci w innych regionach świata. Badanie obejmuje dane dotyczące przypadków odry, śmiertelności i poziomów szczepień.

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