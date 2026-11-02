В мире в 2023 году корью заболели почти 16 миллионов детей в возрасте до пяти лет, а 118 тысяч из них умерли. Такие оценки содержит глобальное исследование инфекций, смертей и уровней вакцинации против кори, о котором сообщает Nature.

Рост заболеваемости с 2020 года

Согласно исследованию, число случаев кори среди детей в мире растет с 2020 года. Это изменило многолетнюю тенденцию к снижению заболеваемости корью.

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Nature отмечает, что охват вакцинацией снизился после того, как пандемия COVID-19 нарушила работу программ общественного здравоохранения и их финансирование.

Неравный доступ к вакцинации

Дети в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары реже получают две дозы вакцины против кори, чем дети в других регионах мира. Исследование охватывает данные о случаях кори, смертности и уровнях вакцинации.

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