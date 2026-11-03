Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) сообщили о 5 376 смертях от Эболы с начала вспышки в мае 2026 года. По их данным, 5 372 смерти зарегистрировали в Демократической Республике Конго, еще по две — в Кении и Уганде.

Как сообщает The Rio Times, Africa CDC также насчитал 10 444 подтвержденных случая. Речь идет о редком виде вируса Эбола Бундибуджио, впервые выявленном в Уганде в 2007 году.

Расхождение в данных служб здравоохранения

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по состоянию на 31 октября сообщали о 5 107 подтвержденных смертях и 10 498 подтвержденных случаях во всех странах. Таким образом, показатель Africa CDC выше на 269 смертей, хотя число зарегистрированных им случаев меньше.

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В материале отмечается, что данные учреждений имеют разные даты отсечения. Africa CDC не уточнил, охватывает ли его показатель в 5 376 смертей только лабораторно подтвержденные летальные случаи или также вероятные.

Распространение вируса

В Уганде, по данным обоих учреждений, зафиксировали 20 случаев и две смерти, после чего страну объявили свободной от вируса. В Кении в октябре подтвердили девять случаев — первые в истории страны. В Нигерии подтвердили один случай у женщины, прибывшей из Уганды; ее доставили на лечение в Швейцарию.

Для вируса Бундибуджио нет одобренных вакцины или лекарства. Медики испытывают вакцину Ervebo, одобренную против вида Эбола Заир, однако ее эффективность в отношении Бундибуджио не доказана.

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