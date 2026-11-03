非洲疾病控制与预防中心（Africa CDC）报告称，自2026年5月暴发疫情以来，已有5,376人死于埃博拉病毒。根据其数据，刚果民主共和国登记了5,372例死亡病例，肯尼亚和乌干达各有两例。

据《里约时报》报道，Africa CDC还统计到10,444例确诊病例。这涉及罕见的本迪布焦型埃博拉病毒，该病毒于2007年首次在乌干达被发现。

卫生机构数据存在差异

美国疾病控制与预防中心（CDC）截至10月31日报告称，所有国家共有5,107例确诊死亡病例和10,498例确诊病例。因此，Africa CDC的死亡人数高出269例，尽管其登记的病例数量较少。

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报道指出，这些机构的数据截止日期不同。Africa CDC未说明其5,376例死亡的数字是否仅包括经实验室确认的死亡病例，还是也包括疑似病例。

病毒传播

根据两家机构的数据，乌干达记录了20例病例和两例死亡，之后该国被宣布已无该病毒。肯尼亚10月确认了九例病例，为该国历史首次。尼日利亚确认了一名从乌干达抵达的女性感染病例；她被送往瑞士接受治疗。

目前没有获批用于本迪布焦病毒的疫苗或药物。医务人员正在试验已获批用于对抗扎伊尔型埃博拉病毒的Ervebo疫苗，但其对本迪布焦病毒的有效性尚未得到证实。

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