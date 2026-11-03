南加州大学凯克医学院的研究人员发现，实验药物西那卡吉特恢复了老年大鼠肝脏中特化细胞的功能。经过两周治疗，动物血液中β淀粉样蛋白的浓度下降了约50%，达到年轻大鼠的水平。低密度脂蛋白LDL的水平也降至年轻动物的水平，LDL通常被称为“坏”胆固醇。

ScienceDaily报道，相关结果发表于《Journal of Biological Chemistry》。研究人员研究了肝窦内皮细胞，即LSEC。它们排列在该器官内的小血管内壁，并具有微小孔隙，大分子可通过这些孔隙到达参与血液净化的肝细胞。

恢复肝脏过滤功能

随着年龄增长，LSEC中的孔隙会缩小或消失，导致一些分子较难到达肝细胞，随后被排出体外。科学家推测，这一过程可能解释了老年动物肝脏清除血液中β淀粉样蛋白能力的下降。经西那卡吉特治疗后，LSEC的结构和功能得到恢复，尤其是该药物促进了微小孔隙重新开放。

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LDL最初被作为比较指标进行测量：其颗粒足够小，无需穿过LSEC孔隙即可离开血流。因此，科学家原本并未预期该药物会对其浓度产生显著影响。然而，接受西那卡吉特治疗的老年大鼠，其LDL水平也降至年轻动物的数值。

细胞间信号

进一步分析显示，西那卡吉特会激活LSEC中的可溶性鸟苷酸环化酶。作为回应，这些细胞释放生长因子HB-EGF，向邻近肝细胞传递信号。随后，肝细胞改变其表面，从而能够从血液中捕获更多LDL和β淀粉样蛋白。

作者强调，这些结果仅在大鼠中获得。血液中β淀粉样蛋白浓度下降，并不自动意味着大脑中的淀粉样斑块减少，或能够预防阿尔茨海默病。研究人员计划继续在大鼠中开展实验，以检验这一效应是否会影响对该疾病的保护作用。

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