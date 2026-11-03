Naukowcy z Keck School of Medicine Uniwersytetu Południowej Kalifornii ustalili, że eksperymentalny lek cinaciguat przywrócił funkcjonowanie wyspecjalizowanych komórek wątroby u starych szczurów. Po dwóch tygodniach leczenia stężenie beta-amyloidu we krwi zwierząt zmniejszyło się o około 50% i osiągnęło poziom młodych szczurów. Poziom lipoprotein niskiej gęstości LDL, często nazywanych „złym” cholesterolem, również obniżył się do wartości obserwowanych u młodych zwierząt.

O wynikach opublikowanych w Journal of Biological Chemistry informuje ScienceDaily. Badacze analizowali śródbłonkowe komórki zatokowe wątroby — LSEC. Wyściełają one małe naczynia krwionośne w tym narządzie i mają mikroskopijne pory, przez które duże cząsteczki mogą docierać do hepatocytów uczestniczących w oczyszczaniu krwi.

Przywracanie filtrów wątroby

Wraz z wiekiem pory w LSEC zwężają się lub zanikają, przez co niektóre cząsteczki trudniej docierają do hepatocytów w celu dalszego usunięcia z organizmu. Naukowcy przypuszczali, że proces ten może wyjaśniać zmniejszoną zdolność wątroby do oczyszczania krwi z beta-amyloidu u starych zwierząt. Po leczeniu cinaciguatem struktura i funkcje LSEC zostały przywrócone, a lek w szczególności sprzyjał ponownemu otwarciu mikroskopijnych porów.

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LDL początkowo mierzono jako wskaźnik porównawczy: jego cząsteczki są wystarczająco małe, aby opuszczać krwiobieg bez przechodzenia przez pory LSEC. Dlatego naukowcy nie oczekiwali istotnego wpływu leku na jego stężenie. Jednak poziom LDL u starych szczurów otrzymujących cinaciguat również obniżył się do wartości obserwowanych u młodych zwierząt.

Sygnał między komórkami

Dalsza analiza wykazała, że cinaciguat aktywuje w LSEC enzym rozpuszczalną cyklazę guanylanową. W odpowiedzi komórki te uwalniają czynnik wzrostu HB-EGF, który przekazuje sygnał sąsiednim hepatocytom. Następnie hepatocyty zmieniają swoją powierzchnię, dzięki czemu mogą wychwytywać z krwi więcej LDL i beta-amyloidu.

Autorzy podkreślają, że wyniki uzyskano wyłącznie u szczurów. Obniżenie stężenia beta-amyloidu we krwi nie oznacza automatycznie zmniejszenia blaszek amyloidowych w mózgu ani zapobiegania chorobie Alzheimera. Badacze planują kontynuować eksperymenty na szczurach, aby sprawdzić, czy efekt ten wpływa na ochronę przed chorobą.

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