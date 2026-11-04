Światowa Organizacja Zdrowia zatwierdziła badania kliniczne dwóch nowych szczepionek przeciw szczepowi Bundibugyo wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Badania mają pomóc w walce z epidemią, którą WHO nazywa największą w historii kraju, informuje Al Jazeera.

Szczepionki przeciw szczepowi Bundibugyo

W poniedziałek grupy ekspertów WHO zaleciły dodanie dwóch badań szczepionek opracowanych specjalnie w celu zwalczania szczepu Bundibugyo. Od maja szczep ten spowodował ponad 5 300 zgonów, głównie w DR Konga.

Organy ochrony zdrowia napotykają trudności w powstrzymaniu wirusa, którego śmiertelność wynosi 50%. Dotąd nie było szczepionek ani metod leczenia opracowanych specjalnie dla tego szczepu.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczył, że badanie rozpoczęte w ubiegłym miesiącu obejmowało zastosowanie szczepionki Ervebo. Została ona zatwierdzona dla szczepu Zair wirusa Ebola, jednak nie jest przeznaczona do walki ze szczepem Bundibugyo. Wyniki nowych badań są oczekiwane na początku 2027 roku.

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Skala epidemii i działania

Badanie prowadzi Narodowy Instytut Badań Biomedycznych DR Konga przy wsparciu WHO i innych partnerów. W rozwój szczepionki zaangażowały się Uniwersytet Oksfordzki, Serum Institute of India i Moderna.

Według Afrykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób potwierdzono 10 444 przypadki zakażenia szczepem Bundibugyo. Epidemię tę nazwano najszybciej rozprzestrzeniającą się w historii DR Konga. W Kenii odnotowano dziewięć przypadków, w tym dwa zgony, a WHO potwierdziła jeden przypadek w Nigerii.

Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował o zniesienie ograniczeń w podróżowaniu wprowadzonych przez niektóre kraje, ponieważ mogą one utrudniać przejrzyste informowanie o przypadkach choroby. WHO pomaga również wszystkim państwom graniczącym z DR Konga przygotować się na możliwe transgraniczne rozprzestrzenienie się wirusa.

Tymczasem brytyjski pracownik medyczny zakażony Ebolą jest ewakuowany z DR Konga do Wielkiej Brytanii w celu specjalistycznego leczenia. Według brytyjskiego rządu pacjent jest w stabilnym stanie.

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