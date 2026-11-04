Всемирная организация здравоохранения одобрила клинические испытания двух новых вакцин против штамма Бундибуджио вируса Эбола в Демократической Республике Конго. Испытания должны помочь в борьбе со вспышкой, которую ВОЗ называет крупнейшей в истории страны, сообщает Al Jazeera.

Вакцины против штамма Бундибуджио

В понедельник экспертные группы ВОЗ рекомендовали добавить два испытания вакцин, специально разработанных для противодействия штамму Бундибуджио. С мая этот штамм унес более 5 300 жизней, преимущественно в ДР Конго.

Органы здравоохранения сталкиваются с трудностями в сдерживании вируса, летальность которого составляет 50%. Для этого штамма до сих пор не было отдельно разработанных вакцин или методов лечения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус отметил, что испытание, начатое в прошлом месяце, предусматривало применение вакцины Ervebo. Она была одобрена для заирского штамма вируса Эбола, однако не предназначена для борьбы со штаммом Бундибуджио. Результаты новых испытаний ожидаются в начале 2027 года.

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Масштабы вспышки и реагирование

Исследование возглавляет Национальный институт биомедицинских исследований ДР Конго при поддержке ВОЗ и других партнеров. В разработке вакцины участвовали Оксфордский университет, Институт сыворотки крови Индии и Moderna.

По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, подтверждено 10 444 случая заражения штаммом Бундибуджио. Эту вспышку назвали самой быстрорастущей в истории ДР Конго. В Кении зафиксировали девять случаев, включая две смерти, а в Нигерии ВОЗ подтвердила один случай.

Тедрос Аданом Гебреисус призвал отменить ограничения на поездки, введенные некоторыми странами, поскольку они могут препятствовать прозрачному информированию о случаях заболевания. ВОЗ также помогает всем государствам, граничащим с ДР Конго, подготовиться к возможному распространению вируса через границы.

Тем временем британского медработника, инфицированного Эболой, эвакуируют из ДР Конго в Великобританию для специализированного лечения. По заявлению британского правительства, пациент находится в стабильном состоянии.

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