世界卫生组织已批准在刚果民主共和国对两种针对埃博拉病毒本迪布焦毒株的新疫苗开展临床试验。这些试验旨在帮助应对一场世卫组织称为该国历史上规模最大的疫情，半岛电视台报道。

针对本迪布焦毒株的疫苗

周一，世卫组织专家组建议增加两项专门为对抗本迪布焦毒株而研发的疫苗试验。自5月以来，该毒株已造成超过5,300人死亡，主要发生在刚果民主共和国。

卫生部门在遏制这种病毒方面面临困难，其病死率为50%。目前尚未有专门针对该毒株研发的疫苗或治疗方法。

世卫组织总干事谭德塞表示，上个月启动的试验涉及使用Ervebo疫苗。该疫苗获准用于埃博拉病毒扎伊尔毒株，但并非用于对抗本迪布焦毒株。新试验的结果预计将于2027年初公布。

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疫情规模与应对措施

该研究由刚果民主共和国国家生物医学研究所牵头，并得到世卫组织和其他合作伙伴的支持。牛津大学、印度血清研究所和莫德纳参与了疫苗研发。

根据非洲疾病控制与预防中心的数据，已确认10,444例感染本迪布焦毒株的病例。这场疫情被称为刚果民主共和国历史上增长最快的一次。肯尼亚记录了9例病例，其中包括2例死亡；世卫组织则确认尼日利亚有1例病例。

谭德塞呼吁取消一些国家实施的旅行限制，因为这些限制可能妨碍对疾病病例进行透明报告。世卫组织还在帮助所有与刚果民主共和国接壤的国家，为病毒可能跨境传播做好准备。

与此同时，一名感染埃博拉病毒的英国医护人员正从刚果民主共和国撤离至英国接受专门治疗。英国政府表示，该患者情况稳定。

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