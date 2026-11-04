Naukowcy za pomocą nieinwazyjnej metody PExA po raz pierwszy zmierzyli przeciwciała przeciwko wirusom oddechowym w cząstkach wydychanego powietrza. Badanie, w którym uczestniczyli naukowcy z Instytutu Karolinska, opublikowano w czasopiśmie eBioMedicine, informuje News-Medical.

Jak działa metoda

Uczestnicy oddychali do specjalnie zaprojektowanego urządzenia, które zbierało drobne cząstki powstające z płynu wyściełającego małe drogi oddechowe. Następnie próbki analizowano pod kątem obecności swoistych przeciwciał przeciwko wirusom. Wcześniej uzyskanie próbek z dolnych dróg oddechowych wymagało inwazyjnych procedur, w tym bronchoskopii.

Przeciwciała w błonie śluzowej dróg oddechowych odgrywają ważną rolę w ochronie przed wirusem grypy, SARS-CoV-2 i wirusem syncytialnym układu oddechowego. Według badaczy odpowiedź immunologiczna w dolnych częściach płuc jest również istotna dla zapobiegania ciężkim chorobom, w tym zapaleniu płuc.

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Wyniki badania

W badaniu uczestniczyło 28 osób z kohorty COMMUNITY w szpitalu Danderyd; 18 z nich niedawno przeszło infekcję dróg oddechowych. Naukowcy porównywali sparowane próbki krwi, wydzieliny z nosa i wydychanego powietrza.

W próbkach wydychanego powietrza wykryto przeciwciała IgA i IgG skierowane przeciwko SARS-CoV-2, wirusowi grypy i RSV. Poziomy swoistych IgG w próbkach z dolnych dróg oddechowych zasadniczo odpowiadały wartościom we krwi. W przypadku IgA zaobserwowano inny wzorzec, co jest zgodne z większym udziałem miejscowych odpowiedzi przeciwciał błony śluzowej.

Autorzy nazwali pracę wstępnym badaniem metodologicznym i podkreślili potrzebę dalszej walidacji w większych grupach. W przyszłości metoda może pomóc badać zmiany odpowiedzi immunologicznej w dolnych drogach oddechowych po infekcjach lub szczepieniu oraz wspierać ocenę podejść profilaktycznych.

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