Исследователи Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии установили, что экспериментальный препарат цинацигуат восстановил работу специализированных клеток печени у старых крыс. После двух недель лечения концентрация амилоида бета в крови животных снизилась примерно на 50% и достигла уровня молодых крыс. Уровень липопротеинов низкой плотности LDL, которые часто называют «плохим» холестерином, также уменьшился до показателей молодых животных.

О результатах, опубликованных в Journal of Biological Chemistry, сообщает ScienceDaily. Исследователи изучали синусоидальные эндотелиальные клетки печени — LSEC. Они выстилают мелкие кровеносные сосуды в органе и имеют микроскопические поры, через которые крупные молекулы могут попадать к гепатоцитам, участвующим в очистке крови.

Восстановление печеночных фильтров

С возрастом поры в LSEC сужаются или исчезают, из-за чего некоторым молекулам становится сложнее поступать к гепатоцитам для последующего выведения из организма. Ученые предположили, что этот процесс может объяснять снижение способности печени очищать кровь от амилоида бета у старых животных. После лечения цинацигуатом структура и функции LSEC восстановились, в частности препарат способствовал повторному открытию микроскопических пор.

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LDL изначально измеряли как сравнительный показатель: его частицы достаточно малы, чтобы выходить из кровотока без прохождения через поры LSEC. Поэтому ученые не ожидали существенного влияния препарата на его концентрацию. Однако уровень LDL у старых крыс, получавших цинацигуат, также снизился до значений молодых животных.

Сигнал между клетками

Дальнейший анализ показал, что цинацигуат активирует в LSEC фермент растворимую гуанилатциклазу. В ответ эти клетки высвобождают фактор роста HB-EGF, который передает сигнал соседним гепатоцитам. После этого гепатоциты изменяют свою поверхность так, что могут захватывать из крови больше LDL и амилоида бета.

Авторы подчеркивают, что результаты получены только на крысах. Снижение концентрации амилоида бета в крови не означает автоматически уменьшения амилоидных бляшек в мозге или предотвращения болезни Альцгеймера. Исследователи планируют продолжить эксперименты на крысах, чтобы проверить, влияет ли такой эффект на защиту от заболевания.

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