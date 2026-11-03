澳大利亚首都领地有57人在自愿协助死亡计划中死亡。该计划监督委员会的首份报告包含了2025年11月3日至2026年6月30日期间的数据，澳大利亚广播公司新闻报道。

该计划于2025年11月3日生效。在报告涵盖期间，超过150人就参与事宜提出咨询，其中110人进入提交最终申请的阶段。

首份报告的数据

从首次申请到死亡的中位时间为20天。咨询该计划信息者的年龄中位数为77岁。

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监督委员会主席达琳·考克斯表示，委员会审查了每一个案例，未发现重大问题。她说，未记录到系统性安全风险，立法保障措施也按预期发挥作用。

计划条件

2024年6月，澳大利亚首都领地立法议会投票通过自愿协助死亡合法化。该领地政府称，其模式是全国最先进的。

卫生部长玛丽莎·帕特森指出，该计划的规则不要求规定距离死亡的期限，也未规定各阶段之间的强制时间间隔。领地当局还呼吁联邦政府扩大立法并废除《联邦刑法典》中的相关条款，以允许就自愿协助死亡进行远程医疗咨询。该计划的审查定于2028年进行，届时社区也将能够提供反馈。

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