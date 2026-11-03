В Австралийской столичной территории 57 человек умерли в рамках программы добровольной помощи при смерти. Такие данные за период с 3 ноября 2025 года по 30 июня 2026 года содержит первый отчет наблюдательного совета программы, сообщает ABC News Australia.

Программа вступила в силу 3 ноября 2025 года. За время, охваченное отчетом, более 150 человек обратились с запросом об участии, а 110 из них дошли до этапа подачи окончательного запроса.

Данные первого отчета

Медианный промежуток между первым запросом и смертью составил 20 дней. Медианный возраст людей, обращавшихся за информацией о программе, достиг 77 лет.

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Председатель наблюдательного совета Дарлин Кокс заявила, что совет рассмотрел каждый случай и не выявил значительных проблем. По ее словам, системных рисков для безопасности не зафиксировали, а законодательные гарантии работали так, как предполагалось.

Условия программы

В июне 2024 года Законодательная ассамблея Австралийской столичной территории проголосовала за легализацию добровольной помощи при смерти. Правительство территории называет свою модель самой прогрессивной в стране.

Министр здравоохранения Мариса Патерсон отметила, что правила программы не требуют определенного срока до смерти и не устанавливают обязательных временных интервалов между ее этапами. Власти территории также призвали федеральное правительство расширить законодательство и отменить положения Уголовного кодекса Содружества, чтобы разрешить телемедицинские консультации по вопросам добровольной помощи при смерти. Пересмотр программы запланирован на 2028 год, тогда же сообщество сможет предоставить свои отзывы.

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