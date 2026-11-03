W Australijskim Terytorium Stołecznym 57 osób zmarło w ramach programu dobrowolnej pomocy w umieraniu. Dane za okres od 3 listopada 2025 roku do 30 czerwca 2026 roku zawiera pierwszy raport rady nadzorczej programu, informuje ABC News Australia.

Program wszedł w życie 3 listopada 2025 roku. W okresie objętym raportem ponad 150 osób zwróciło się z zapytaniem o udział, a 110 z nich dotarło do etapu złożenia ostatecznego wniosku.

Dane z pierwszego raportu

Mediana okresu między pierwszym wnioskiem a śmiercią wyniosła 20 dni. Mediana wieku osób zwracających się o informacje na temat programu wyniosła 77 lat.

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Przewodnicząca rady nadzorczej Darlene Cox oświadczyła, że rada przeanalizowała każdy przypadek i nie wykryła istotnych problemów. Jak zaznaczyła, nie odnotowano systemowych zagrożeń dla bezpieczeństwa, a ustawowe zabezpieczenia działały zgodnie z założeniami.

Warunki programu

W czerwcu 2024 roku Zgromadzenie Ustawodawcze Australijskiego Terytorium Stołecznego zagłosowało za legalizacją dobrowolnej pomocy w umieraniu. Rząd terytorium nazywa swój model najbardziej postępowym w kraju.

Minister zdrowia Marisa Paterson zaznaczyła, że zasady programu nie wymagają określonego czasu do śmierci i nie ustanawiają obowiązkowych odstępów czasowych między jego etapami. Władze terytorium wezwały również rząd federalny do rozszerzenia przepisów i uchylenia postanowień Kodeksu karnego Wspólnoty, aby umożliwić konsultacje telemedyczne w sprawie dobrowolnej pomocy w umieraniu. Przegląd programu zaplanowano na 2028 rok; wówczas społeczność będzie mogła również przekazać swoje opinie.

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