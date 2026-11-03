Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC) poinformowały o 5 376 zgonach z powodu Eboli od początku epidemii w maju 2026 roku. Według ich danych 5 372 zgony zarejestrowano w Demokratycznej Republice Konga, a po dwa kolejne w Kenii i Ugandzie.

Jak podaje The Rio Times, Africa CDC odnotowało również 10 444 potwierdzone przypadki. Chodzi o rzadki gatunek wirusa Ebola Bundibugyo, który po raz pierwszy wykryto w Ugandzie w 2007 roku.

Rozbieżność w danych służb zdrowia

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) według stanu na 31 października informowały o 5 107 potwierdzonych zgonach i 10 498 potwierdzonych przypadkach we wszystkich krajach. Tym samym wskaźnik Africa CDC jest wyższy o 269 zgonów, choć liczba zarejestrowanych przez tę instytucję przypadków jest mniejsza.

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W materiale zaznaczono, że dane instytucji mają różne daty odcięcia. Africa CDC nie sprecyzowało, czy jego wskaźnik 5 376 zgonów obejmuje wyłącznie potwierdzone laboratoryjnie przypadki śmiertelne, czy także prawdopodobne.

Rozprzestrzenianie się wirusa

W Ugandzie, według danych obu instytucji, odnotowano 20 przypadków i dwa zgony, po czym kraj uznano za wolny od wirusa. W Kenii w październiku potwierdzono dziewięć przypadków — pierwszych w historii kraju. W Nigerii potwierdzono jeden przypadek u kobiety, która przybyła z Ugandy; została ona przewieziona na leczenie do Szwajcarii.

Nie ma zatwierdzonej szczepionki ani leku przeciwko wirusowi Bundibugyo. Medycy testują szczepionkę Ervebo, zatwierdzoną przeciwko gatunkowi Ebola Zair, jednak jej skuteczność wobec Bundibugyo nie została udowodniona.

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