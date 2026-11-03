W recenzowanym czasopiśmie Journal of Hepatology opublikowano przypadek klinicznego leczenia pacjenta z niedoborem alfa-1-antytrypsyny o genotypie PiZZ z zastosowaniem edycji genów typu base editing in vivo. Jak podaje News-Medical, po terapii we krwi pacjenta utrzymywał się stabilny i klinicznie istotny poziom funkcjonalnej alfa-1-antytrypsyny.

Wyniki biopsji wątroby

Naukowcy przeanalizowali próbkę z biopsji wątroby i poinformowali o wysokiej skuteczności korekty defektu genetycznego już przy najniższej planowanej dawce terapii. W próbce nie wykryto niezamierzonych edycji w miejscu docelowym ani zmian poza miejscem docelowym. Według autorów jest to pierwsza opublikowana analiza biopsji wątroby pacjenta, u którego zastosowano edycję genów typu base editing in vivo.

Terapia była ukierunkowana na korektę genu SERPINA1. Zmieniła wywołujący chorobę homozygotyczny genotyp PiZZ w mozaikę komórek PiMM z w pełni skorygowanym genotypem, PiMZ z częściowo skorygowanym genotypem oraz nieedytowanych komórek PiZZ.

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Choroby wątroby i płuc

Niedobór alfa-1-antytrypsyny może uszkadzać wątrobę i płuca. Istnieją możliwości leczenia objawów płucnych, natomiast przeszczepienie wątroby pozostaje jedyną ostateczną metodą leczenia uszkodzenia wątroby związanego z tą patologią genetyczną.

Autorzy badania zauważają, że korekta ponad 50% alleli mogłaby potencjalnie znacząco zmniejszyć ryzyko uszkodzenia płuc i wątroby. Ich zdaniem podejście to może być również stosowane w przypadku innych dziedzicznych chorób wątroby, w tym zaburzeń krzepnięcia krwi. Naukowcy osobno podkreślili znaczenie biopsji wątroby dla monitorowania bezpieczeństwa genomowego takiej terapii.

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