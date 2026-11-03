W Izraelu dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia Mosze Bar Siman Tow w najbliższych tygodniach odejdzie ze stanowiska po około dziewięciu latach pracy na nim w trakcie dwóch kadencji. Ministerstwo poinformowało o tym we wtorek, pisze Jerusalem Post.

Praca podczas kryzysów

W czasie swojej pracy Bar Siman Tow kierował izraelskim systemem ochrony zdrowia podczas pandemii COVID-19, wydarzeń z 7 października oraz późniejszej wojny między Izraelem a Hamasem. Ministerstwo oświadczyło, że nadzorował działania związane z leczeniem tysięcy poszkodowanych i rannych, przyjmowaniem zakładników powracających z niewoli, a także zapewnieniem nieprzerwanego funkcjonowania służb medycznych w warunkach wojny i długotrwałych zagrożeń nadzwyczajnych.

Wśród innych obszarów jego pracy ministerstwo wymieniło opracowanie i wdrożenie krajowego programu zdrowia psychicznego w odpowiedzi na powszechną traumę, wzmocnienie infrastruktury medycznej i usług w odległych regionach kraju oraz zwiększenie zdolności systemu do reagowania na zmieniające się potrzeby ludności.

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Praca na Uniwersytecie Columbia

W najbliższych miesiącach Bar Siman Tow ma dołączyć do Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku jako pracownik naukowy. Będzie prowadził badania i pisał prace na temat reakcji systemów ochrony zdrowia na narodowe traumy.

Minister zdrowia Izraela Chaim Kac podziękował urzędnikowi za służbę i wkład w system ochrony zdrowia kraju. Sam Bar Siman Tow powiązał odnotowany poziom zaufania obywateli do systemu ochrony zdrowia, wynoszący 87%, z oddaniem i profesjonalizmem pracowników medycznych.

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