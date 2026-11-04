Pracownik medyczny z Wielkiej Brytanii zakażony wirusem Ebola zostanie ewakuowany z Demokratycznej Republiki Konga do Wielkiej Brytanii w celu specjalistycznego leczenia. Pacjent jest w stabilnym stanie i ma przybyć do kraju w środę lub czwartek.

Transport do specjalistycznego oddziału

Po przybyciu do Wielkiej Brytanii pacjent zostanie przewieziony specjalistyczną karetką do oddziału leczenia szczególnie niebezpiecznych infekcji. Według The Guardian, informacje o ewakuacji medycznej zawiera oficjalny dokument, z którym zapoznała się agencja Reuters.

Przedstawiciel brytyjskiego rządu potwierdził Reutersowi, że brytyjski obywatel przebywający w DR Konga otrzymał pozytywny wynik testu na Ebolę. Brytyjskie władze oceniają ryzyko dla ludności kraju jako niskie i nie oczekują, że przypadek będzie miał znaczący wpływ na zdrowie publiczne, podróże międzynarodowe lub handel.

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Praca podczas wybuchu epidemii

Tożsamość pacjenta nie została ujawniona. Pracownik medyczny został skierowany do DR Konga przez organizację humanitarną, aby wspierać działania w odpowiedzi na wybuch choroby. Jest to pierwszy przypadek zakażenia obywatela Wielkiej Brytanii związany z obecnym wybuchem epidemii, choć wcześniej zakaziło się kilka osób z innych krajów europejskich.

Ebola przenosi się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi zakażonej osoby. Według Światowej Organizacji Zdrowia choroba średnio kończy się śmiercią w około połowie przypadków, choć wskaźniki śmiertelności różnią się między epidemiami. W Wielkiej Brytanii od 1976 roku odnotowano cztery potwierdzone importowane przypadki Eboli.

Obecny wybuch epidemii w DR Konga jest drugim największym w historii obserwacji: pod koniec października informowano o ponad 10 tysiącach potwierdzonych przypadków i niemal 5 tysiącach zgonów.

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