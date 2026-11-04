Медицинского работника из Великобритании, инфицированного вирусом Эбола, эвакуируют из Демократической Республики Конго в Британию для специализированного лечения. Пациент находится в стабильном состоянии и, как ожидается, прибудет в страну в среду или четверг.

Перевозка в специализированное отделение

После прибытия в Британию пациента доставят на специализированном автомобиле скорой помощи в отделение для лечения особо опасных инфекций. По данным The Guardian, информация о медицинской эвакуации содержится в официальном документе, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Представитель правительства Великобритании подтвердил Reuters, что британский гражданин, находящийся в ДР Конго, получил положительный результат теста на Эболу. Британские власти оценивают риск для населения страны как низкий и не ожидают значительного влияния этого случая на общественное здравоохранение, международные поездки или торговлю.

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Работа во время вспышки

Личность пациента не раскрывается. Медработника направила в ДР Конго гуманитарная организация, чтобы поддержать меры реагирования на вспышку заболевания. Это первый случай инфицирования гражданина Великобритании, связанный с текущей вспышкой, хотя ранее заразились несколько человек из других европейских стран.

Эбола передаётся при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем болезнь приводит к смерти примерно в половине случаев, хотя показатели летальности различаются между вспышками. В Великобритании с 1976 года зарегистрировали четыре подтверждённых завезённых случая Эболы.

Текущая вспышка в ДР Конго является второй по масштабу за всё время наблюдений: в конце октября сообщалось о более чем 10 тысячах подтверждённых случаев и почти 5 тысячах смертей.

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