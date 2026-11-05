В США команда Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала воспроизводимый процесс производства экспериментальной CRISPR-терапии серповидноклеточной болезни в масштабе, необходимом для клинического испытания. Подход предусматривает редактирование собственных кроветворных стволовых клеток пациента с помощью CRISPR-Cas9, чтобы исправить однонуклеотидную мутацию, вызывающую заболевание.

Как сообщает News-Medical, в доклинических исследованиях эритроциты, выращенные из отредактированных клеток, вырабатывали меньше серповидного гемоглобина, чем клетки без редактирования. При этом в них повышались уровни здорового взрослого и фетального гемоглобина.

Производство в клиническом масштабе

Для лечения одного пациента необходимо обработать и отредактировать сотни миллионов клеток, тогда как лабораторные эксперименты могут охватывать лишь несколько сотен тысяч. Исследователи культивировали собранные из крови кроветворные стволовые клетки в течение двух дней, после чего применяли электрические импульсы. Это временно создавало поры в клетках и позволяло ввести CRISPR-Cas9 и короткий фрагмент корректирующей ДНК.

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Команда провела семь производственных циклов, четыре из которых были выполнены в полном клиническом масштабе. Использовались клетки людей с серповидноклеточной болезнью и здоровых доноров. Все крупномасштабные циклы соответствовали установленным требованиям качества: клеточные продукты имели высокую чистоту и жизнеспособность стволовых клеток, а мутация была успешно скорректирована.

Результаты на мышиных моделях и клиническое исследование

В опытах на мышах отредактированные человеческие клетки успешно приживались, а доля исправленных копий гена существенно не снижалась в течение 16 недель. Исследователи также не обнаружили заметной токсичности, связанной с лечением, или признаков аномальных изменений тканей, что поддерживает доклиническую оценку безопасности клеточного продукта.

Производственный процесс уже применили в UCLA для подготовки клеточных продуктов для двух участников текущего клинического исследования первой фазы. Его возглавляет доктор Марк Уолтерс в UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland. Испытание должно оценить безопасность и эффективность подхода, в частности то, будут ли исправленные клетки сохраняться в организме пациентов с течением времени.

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