在美国，加州大学洛杉矶分校的一个团队开发出可重复的生产流程，可按临床试验所需规模生产一种用于镰状细胞病的实验性CRISPR疗法。该方法利用CRISPR-Cas9编辑患者自身的造血干细胞，以纠正导致该疾病的单核苷酸突变。

据News-Medical报道，在临床前研究中，由经编辑细胞培养出的红细胞产生的镰状血红蛋白少于未经编辑的细胞。与此同时，其中健康成人血红蛋白和胎儿血红蛋白的水平有所升高。

临床规模生产

治疗一名患者需要处理和编辑数亿个细胞，而实验室实验可能仅涉及数十万个细胞。研究人员将从血液中采集的造血干细胞培养两天，随后施加电脉冲。这会暂时在细胞中形成孔隙，从而能够导入CRISPR-Cas9和一段短的纠正性DNA片段。

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该团队进行了七个生产批次，其中四个按完整临床规模完成。所使用的细胞来自镰状细胞病患者和健康捐赠者。所有大规模批次均符合既定质量要求：细胞产品具有高纯度和较高的干细胞活力，且突变得到了成功纠正。

小鼠模型结果与临床研究

在小鼠实验中，经编辑的人类细胞成功植入，且在16周内，经纠正的基因拷贝比例没有显著下降。研究人员也未发现与治疗相关的明显毒性或组织异常变化的迹象，这支持对该细胞产品进行的临床前安全性评估。

该生产流程已在UCLA用于为正在进行的一项一期临床研究的两名参与者制备细胞产品。该研究由UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland的马克·沃尔特斯医生领导。该试验将评估该方法的安全性和有效性，包括经纠正的细胞是否会随时间在患者体内持续存在。

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