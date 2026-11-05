W Stanach Zjednoczonych zespół Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles opracował odtwarzalny proces produkcji eksperymentalnej terapii CRISPR na sierpowatokrwinkową chorobę krwi w skali wymaganej do badania klinicznego. Podejście polega na edycji własnych krwiotwórczych komórek macierzystych pacjenta za pomocą CRISPR-Cas9 w celu skorygowania mutacji jednonukleotydowej, która powoduje chorobę.

Jak informuje News-Medical, w badaniach przedklinicznych erytrocyty wyhodowane z edytowanych komórek wytwarzały mniej hemoglobiny sierpowatej niż komórki bez edycji. Jednocześnie wzrastał w nich poziom zdrowej hemoglobiny dorosłej i płodowej.

Produkcja w skali klinicznej

Aby leczyć jednego pacjenta, należy przetworzyć i edytować setki milionów komórek, podczas gdy eksperymenty laboratoryjne mogą obejmować jedynie kilkaset tysięcy. Naukowcy hodowali wyizolowane z krwi krwiotwórcze komórki macierzyste przez dwa dni, po czym zastosowali impulsy elektryczne. Tymczasowo tworzyło to pory w komórkach i umożliwiało wprowadzenie CRISPR-Cas9 oraz krótkiego fragmentu korygującego DNA.

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Zespół przeprowadził siedem cykli produkcyjnych, z których cztery wykonano w pełnej skali klinicznej. Wykorzystano komórki osób z sierpowatokrwinkową chorobą krwi oraz zdrowych dawców. Wszystkie cykle na dużą skalę spełniły ustalone wymagania jakościowe: produkty komórkowe miały wysoką czystość i żywotność komórek macierzystych, a mutacja została skutecznie skorygowana.

Wyniki w modelach mysich i badanie kliniczne

W doświadczeniach na myszach edytowane ludzkie komórki skutecznie się wszczepiały, a odsetek skorygowanych kopii genu nie zmniejszał się istotnie przez 16 tygodni. Badacze nie wykryli również zauważalnej toksyczności związanej z leczeniem ani oznak nieprawidłowych zmian tkankowych, co wspiera przedkliniczną ocenę bezpieczeństwa produktu komórkowego.

Proces produkcyjny zastosowano już w UCLA do przygotowania produktów komórkowych dla dwóch uczestników trwającego badania klinicznego fazy 1. Badaniem kieruje dr Mark Walters z UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland. Próba ma ocenić bezpieczeństwo i skuteczność tego podejścia, w tym to, czy skorygowane komórki będą utrzymywać się w organizmach pacjentów z upływem czasu.

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