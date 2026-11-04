一名感染埃博拉病毒的英国医护人员将从刚果民主共和国撤离至英国接受专门治疗。该患者情况稳定，预计将于周三或周四抵达英国。

转送至专门病区

抵达英国后，该患者将由专用救护车送往治疗特别危险感染的病区。据《卫报》报道，路透社查阅的一份官方文件载有关于此次医疗撤离的信息。

英国政府一名发言人向路透社证实，一名身在刚果（金）的英国公民埃博拉病毒检测呈阳性。英国当局评估认为，对该国民众的风险较低，并预计此病例不会对公共卫生、国际旅行或贸易产生重大影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

疫情暴发期间的工作

患者身份尚未公开。这名医护人员由一家人道主义组织派往刚果（金），以支持应对疾病暴发的工作。这是首例与当前疫情暴发有关的英国公民感染病例，尽管此前已有数名来自其他欧洲国家的人感染。

埃博拉病毒通过与感染者体液直接接触传播。根据世界卫生组织的数据，该病平均约在半数病例中致命，但不同疫情暴发的病死率有所不同。自1976年以来，英国已记录4例经输入的确诊埃博拉病例。

刚果（金）当前的疫情暴发是有记录以来规模第二大的一次：截至10月底，已有超过1万例确诊病例和近5000例死亡病例的报告。

关注我们在