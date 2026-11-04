研发出刷牙时可产生电荷的牙刷——Live Science

研究人员研发出一种牙刷，其刷毛在刷牙时会产生电荷。据Live Science报道，在实验室测试以及一项有115名成年人参与、持续三个月的研究中，与普通尼龙牙刷相比，这种牙刷可减少牙菌斑、牙龈炎症和牙龈出血。

刷毛如何工作

实验牙刷的刷毛由聚偏二氟乙烯制成，这是一种在弯曲时可产生电力的塑料。这类材料被称为压电材料。刷牙过程中，刷毛发生形变时产生的电荷会引发水和唾液中的化学反应，从而形成活性氧。这些高反应性分子能够损伤细菌细胞。

在实验室中，带电刷毛杀死了超过一半的变形链球菌，这种细菌会促进龋齿的发展。相比之下，尼龙刷毛杀死了9%的此类细菌。对于与牙龈疾病有关的牙龈卟啉单胞菌，新牙刷可将其水平降低最高78%，而普通牙刷的降幅不足8%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

牙菌斑测试和人类参与者

研究人员还在牛牙的牙釉质上培养了人类牙菌斑。新牙刷去除了超过99%的细菌生物膜，效果优于普通尼龙牙刷。当实验中加入可中和活性氧的抗氧化剂时，该设备的抗菌效果在很大程度上消失。

在临床试验中，患有牙龈炎症或龋齿的参与者被随机分为两组。在三个月内，他们每天两次使用新牙刷或传统尼龙刷毛牙刷。研究结束时，使用压电刷毛的一组牙菌斑、炎症和牙龈出血均较少。牙菌斑样本中还发现，与口腔疾病相关的细菌更少，而有益细菌更多。

需要进一步验证

在模拟三个月使用的过程中，刷毛保持了其结构和电学特性。实验室培养的小鼠细胞在与该材料反复接触后未显示损伤，清洁牛牙牙釉质也未增加其粗糙度。然而，这些测试不能最终确定人们长期使用这种牙刷的安全性。未参与这项工作的口腔微生物学专家尼古拉斯·雅库博维奇强调，需要开展规模更大、更具说服力的临床研究。

关注我们在