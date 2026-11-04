Naukowcy stworzyli szczoteczkę do zębów z włosiem, które wytwarza ładunek elektryczny podczas mycia zębów. W badaniach laboratoryjnych oraz trzymiesięcznym badaniu z udziałem 115 dorosłych taka szczoteczka zmniejszała ilość płytki nazębnej, zapalenie dziąseł i krwawienie w porównaniu ze zwykłymi szczoteczkami nylonowymi, informuje Live Science.

Jak działa włosie

Włosie eksperymentalnej szczoteczki wykonano z polifluorku winylidenu — tworzywa sztucznego, które generuje elektryczność podczas zginania. Takie materiały nazywa się piezoelektrycznymi. Gdy włosie odkształca się w trakcie szczotkowania, ładunek uruchamia reakcje chemiczne w wodzie i ślinie, w wyniku których powstają reaktywne formy tlenu. Te wysoce reaktywne cząsteczki mogą uszkadzać komórki bakteryjne.

W laboratorium naelektryzowane włosie zniszczyło ponad połowę bakterii Streptococcus mutans, które przyczyniają się do rozwoju próchnicy. Dla porównania, włosie nylonowe zniszczyło 9% tych bakterii. Nowa szczoteczka obniżała poziom Porphyromonas gingivalis, wiązanej z chorobami dziąseł, nawet o 78%, podczas gdy zwykłe szczoteczki — o mniej niż 8%.

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Badania płytki nazębnej i udział ludzi

Naukowcy wyhodowali także ludzką płytkę nazębną na szkliwie zębów krów. Nowa szczoteczka usunęła ponad 99% biofilmu bakteryjnego i przewyższyła zwykłą szczoteczkę nylonową. Gdy do eksperymentu dodawano przeciwutleniacz neutralizujący reaktywne formy tlenu, działanie antybakteryjne urządzenia w dużej mierze zanikało.

W badaniu klinicznym uczestników z zapaleniem dziąseł lub próchnicą losowo podzielono na dwie grupy. Przez trzy miesiące dwa razy dziennie używali oni albo nowej szczoteczki, albo tradycyjnej szczoteczki z nylonowym włosiem. W grupie używającej włosia piezoelektrycznego pod koniec badania odnotowano mniej płytki nazębnej, stanów zapalnych i krwawienia dziąseł. W próbkach płytki wykryto również mniej bakterii związanych z chorobami jamy ustnej oraz więcej korzystnych bakterii.

Potrzebne są dodatkowe badania

Podczas symulacji trzymiesięcznego użytkowania włosie zachowało swoją strukturę i właściwości elektryczne. Komórki myszy hodowane w laboratorium nie wykazywały uszkodzeń po wielokrotnym kontakcie z materiałem, a szczotkowanie szkliwa zębów krów nie zwiększało jego chropowatości. Jednocześnie testy te nie mogą ostatecznie potwierdzić bezpieczeństwa długotrwałego używania szczoteczki przez ludzi. Specjalista w dziedzinie mikrobiologii jamy ustnej Nicholas Jakubovics, który nie brał udziału w pracach, podkreślił potrzebę większych i bardziej przekonujących badań klinicznych.

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