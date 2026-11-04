Исследователи создали зубную щетку со щетинками, которые вырабатывают электрический заряд во время чистки зубов. В лабораторных испытаниях и трехмесячном исследовании с участием 115 взрослых такая щетка уменьшала количество налета, воспаление десен и кровоточивость по сравнению с обычными нейлоновыми щетками, сообщает Live Science.

Как работают щетинки

Щетинки экспериментальной щетки изготовили из поливинилиденфторида — пластика, который генерирует электричество при сгибании. Такие материалы называют пьезоэлектрическими. Когда щетина деформируется в процессе чистки, заряд запускает химические реакции в воде и слюне, в результате которых образуются активные формы кислорода. Эти высокоактивные молекулы способны повреждать бактериальные клетки.

В лаборатории электризованные щетинки уничтожили более половины бактерий Streptococcus mutans, которые способствуют развитию кариеса. Для сравнения, нейлоновая щетина уничтожила 9% этих бактерий. Новая щетка снижала уровень Porphyromonas gingivalis, которую связывают с заболеваниями десен, на величину до 78%, тогда как обычные щетки — менее чем на 8%.

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Испытания налета и участие людей

Исследователи также вырастили человеческий зубной налет на эмали коровьих зубов. Новая щетка удалила более 99% бактериальной биопленки и превзошла обычную нейлоновую щетку. Когда в опыт добавляли антиоксидант, нейтрализующий активные формы кислорода, антибактериальный эффект устройства в значительной степени исчезал.

В клиническом испытании участников с воспалением десен или кариесом случайным образом распределили на две группы. В течение трех месяцев они дважды в день пользовались либо новой щеткой, либо традиционной щеткой с нейлоновой щетиной. В группе с пьезоэлектрическими щетинками в конце исследования зафиксировали меньше налета, воспаления и кровоточивости десен. В образцах налета также обнаружили меньше бактерий, связанных с заболеваниями полости рта, и больше полезных бактерий.

Нужны дополнительные проверки

Во время имитации трехмесячного использования щетина сохраняла структуру и электрические свойства. Выращенные в лаборатории клетки мышей не демонстрировали повреждений после многократного контакта с материалом, а чистка эмали коровьих зубов не увеличивала ее шероховатость. В то же время эти тесты не могут окончательно установить безопасность длительного использования щетки людьми. Специалист по микробиологии полости рта Николас Якубовикс, не участвовавший в работе, подчеркнул необходимость более крупных и убедительных клинических исследований.

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