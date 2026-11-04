Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że według stanu na czerwiec 2026 roku 63 kraje wyeliminowały co najmniej jedną zaniedbaną chorobę tropikalną. To o 21 krajów więcej niż w 2020 roku, kiedy taki wynik osiągnęły 42 państwa, podaje Anadolu Agency.

Mniej osób potrzebuje leczenia

Ocena śródokresowa mapy drogowej WHO dotyczącej zaniedbanych chorób tropikalnych na lata 2021–2030 wykazała, że coraz więcej krajów pokonuje te choroby, a liczba osób potrzebujących leczenia lub innych interwencji maleje. W 2024 roku było takich osób 1,41 mld — o 36% mniej niż w 2010 roku.

Liczba przypadków śpiączki afrykańskiej spadła o 98% od 1999 roku. Jednocześnie w 2025 roku odnotowano historycznie najniższą liczbę zachorowań na drakunkulozę: 10 przypadków wśród ludzi. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nazwał eliminację zaniedbanych chorób tropikalnych jednym z najbardziej zauważalnych sukcesów globalnego zdrowia publicznego.

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Rekord dengi i niedobór środków

Jednocześnie WHO ostrzegła, że osiągnięcia pozostają niestabilne. W 2024 roku liczba zakażeń dengą osiągnęła rekordowe 15,1 mln. Działania na rzecz wyeliminowania frambezji również są opóźnione względem harmonogramu.

Według szacunków organizacji zasoby przeznaczone na programy przeciw zaniedbanym chorobom tropikalnym pozostają o 30% niższe niż przed pandemią. Niemal 80% międzynarodowej pomocy dla takich programów w latach 2018–2024 zapewniła niewielka grupa darczyńców, co czyni walkę z chorobami podatną na nagłe cięcia finansowania. WHO wezwała kraje do zwiększenia inwestycji krajowych, poszerzenia grona międzynarodowych darczyńców i przyspieszenia realizacji globalnych celów do 2030 roku.

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