Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию на июнь 2026 года 63 страны ликвидировали как минимум одну забытую тропическую болезнь. Это на 21 страну больше, чем в 2020 году, когда такого результата достигли 42 государства, сообщает Anadolu Agency.

Меньше людей нуждаются в лечении

Промежуточная оценка дорожной карты ВОЗ по забытым тропическим болезням на 2021–2030 годы показала, что все больше стран преодолевают эти заболевания, а число людей, которым требуется лечение или другие меры, сокращается. В 2024 году таких людей насчитывалось 1,41 млрд — на 36% меньше, чем в 2010 году.

Число случаев сонной болезни сократилось на 98% с 1999 года. В то же время в 2025 году был зафиксирован исторически самый низкий показатель заболеваемости дракункулезом: 10 случаев среди людей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус назвал ликвидацию забытых тропических болезней одним из наиболее заметных успехов мирового здравоохранения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рекорд денге и нехватка средств

В то же время ВОЗ предупредила, что достижения остаются неустойчивыми. В 2024 году число заражений денге достигло рекордных 15,1 млн. Усилия по искоренению фрамбезии также отстают от запланированного графика.

По оценке организации, объем ресурсов для программ против забытых тропических болезней остается на 30% ниже допандемийного уровня. Почти 80% международной помощи таким программам в 2018–2024 годах обеспечила небольшая группа доноров, что делает борьбу с заболеваниями уязвимой к внезапному сокращению финансирования. ВОЗ призвала страны увеличить внутренние инвестиции, расширить круг международных доноров и ускорить достижение глобальных целей к 2030 году.

Читай нас в