世界卫生组织表示，截至2026年6月，63个国家已消除至少一种被忽视的热带病。这比2020年多21个国家；当时有42个国家实现了这一成果，阿纳多卢通讯社报道。

需要治疗的人数减少

世卫组织对2021年至2030年被忽视的热带病路线图进行的中期评估显示，越来越多国家正在战胜这些疾病，需要治疗或其他干预措施的人数正在减少。2024年，此类人数为14.1亿，比2010年减少36%。

自1999年以来，昏睡病病例数下降了98%。与此同时，2025年记录了历史最低的人类麦地那龙线虫病病例数：10例。世卫组织总干事谭德塞称，消除被忽视的热带病是全球卫生领域最显著的成就之一。

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登革热创纪录与资金短缺

与此同时，世卫组织警告称，这些成果仍然脆弱。2024年，登革热感染人数达到创纪录的1510万。根除雅司病的工作也落后于既定时间表。

该组织估计，用于被忽视的热带病项目的资源仍比疫情前水平低30%。2018年至2024年间，此类项目近80%的国际援助由一小批捐助方提供，这使疾病防控工作容易受到资金突然削减的影响。世卫组织呼吁各国增加国内投资，扩大国际捐助方范围，并加快实现2030年前全球目标的进程。

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