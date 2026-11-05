В Демократической Республике Конго в этом году от холеры умерли около 1800 человек, а общее число зарегистрированных случаев заболевания составляет примерно 60 тысяч. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения, передаёт Interia.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал нынешнюю вспышку холеры в стране худшей за десятилетия. По данным организации, летальность от заболевания в ДР Конго составляет около 3%, что является высоким показателем для холеры.

Больше всего случаев на востоке страны

По словам Тедроса Адханома Гебрейесуса, большинство заражений выявили в восточных провинциях Северное и Южное Киву. В этих регионах действуют многочисленные вооружённые группировки, а часть территорий находится под контролем поддерживаемой Руандой группировки M23.

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По данным ВОЗ, реагирование на распространение холеры, как и на вспышку Эболы, осложняют удалённость отдельных районов и затяжные конфликты. Страна одновременно борется со вспышкой Эболы.

Риск для Киншасы

Случаи холеры также фиксируют вдоль бассейна реки Конго. В ВОЗ опасаются, что инфекция может распространиться в столицу страны Киншасу — густонаселённый город на реке Конго.

Организация предупредила, что сезон дождей может способствовать дальнейшему распространению заболевания, передающегося через воду. Тедрос Адханом Гебрейесус также подчеркнул, что запланированная кампания по распределению вакцин против Эболы, в частности на охваченном конфликтом востоке страны, будет важна и для противодействия холере.

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